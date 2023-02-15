ادعى بيع اللحوم بالتقسيط.. ضبط صاحب فيديو شغل المصريين

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من القبض على أحد الأشخاص بمحافظة دمياط ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي بيع اللحوم للمواطنين بالتقسيط.

وبعنوان "بشرى عظيمة لأهالي دمياط" ادعى المتهم من خلال الفيديو وجود محل جزاره لبيع اللحمة بالتقسيط، مع دفع مقدم 50 جنيها، والتوقيع على إيصال أمانة على بياض أي غير مدون به المبلغ المطلوب سداده، كذلك تقديم صور من بطاقة الرقم القومي لمحل الجزارة، ودفع مبلغ 20 جنيها أسبوعيا للحصول على كيلو لحمة، بمحافظة دمياط.

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واعترف المتهم أمام رجال المباحث، أن مقطع الفيديو الذي أعده ونشره على سبيل المزاح، ولم يتم التعامل في البيع بالتقسيط، وأن نشره مقطع الفيديو كان الغرض منه هو زيادة نسبة المشاهدة، وتحقيق التفاعل على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.