النصب باسم الفراعنة.. مقبرة مزيفة بالكامل في مصر

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري الدكتور مصطفى وزيري تفاصيل واقعة نصب وإيهام البعض باكتشاف مقبرة أثرية في محافظة بني سويف.

المقبرة التي كشفت عنها مباحث شرطة الآثار في بني سويف مزيفة بالكامل ولا علاقة لها بالواقع الأثري على الإطلاق فالتماثيل كلها مقلدة ومصنوعة من البلاستيك، كما أن التابوت الموجود مصنوع من الفايبر، وجدران المقبرة مصنوعة من خشب الأبلكاش.

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وقال وزيري في تصريح لـ" العربية.نت" إنه بعد معاينة المكان المذكور تبين أن الرسومات كلها حديثة لا يتجاوز عمرها العام، كما أن النقوش لا تمت بصلة للحضارة المصرية القديمة

وفي ختام حديثه، أوصى وزيري بعدم الطمع حتى لا يقع أصحاب النفوس الضعيفة فريسة للنصب والاحتيال.

وبدأت الواقعة ببلاغ للنائب العام تقدم به أحد الأشخاص رأى حركة مريبة في جبل ما في مركز الفشن التابع لمحافظة بني سويف، وأصدر المحامي العام قراراً بتشكيل لجنة فنية من خبراء الآثار لمعاينة لهذا المكان، فاكتشفوا حفرة داخل الجبل تبدو كما لو كانت في الأصل حفرة مقبرة بممر يمتد لمسافة 10 أمتار أسفل الجبل ثم 3 غرف وتوابيت وتماثيل وجدران ملونة.

وتكثف أجهزة الأمن من جهود البحث عن الجناة المسؤولين عن تشييد هذه المقبرة المزيفةواتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم.