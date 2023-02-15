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محمد صلاح واسرته

صورة زوجة محمد صلاح مع ممثل أميركي تثير الغضب في مصر

العربية.نت
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أثارت صورة زوجة محمد صلاح مع ممثل أميركي حالة من الغضب والجدل في مصر وذلك بعدما نشر لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، صورة لعائلته مع الممثل الأميركي ويل فيريل.

وتسببت الصورة في غضب بسبب ظهور زوجة اللاعب المصري محمد صلاح بجانب الممثل الأميركي وهو يضع يده على كتفها، معتبرين أنه لا يجوز أن يضع الممثل الأميركي يده على زوجة اللاعب المصري.

فيما اعتبر البعض الآخر أن بعض الأشخاص يستغلون هذه الصور لتشويه سمعة نجم منتخب مصر، ويقيمون ضده المشانق والمحاكم، بسبب صور عادية ويربطون الأمر بالأخلاق والدين.

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