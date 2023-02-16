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الملاكم رامز حسام
الملاكم رامز حسام

فيديو.. وفاة ملاكم بضربة قاضية في بطولة مصرية

دبي - العربية.نت
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توفي لاعب الملاكمة المصري رامز حسام عن عمر يناهز 17 عاماً، متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، وفق ما أعلن نادي السكة الحديد بطنطا أمس الأربعاء.

ودخل حسام في غيبوبة، جراء تلقيه عدة ضربات قاتلة على يد منافسه في ختام بطولة الجمهورية للشباب، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس داخل مستشفى جامعة طنطا دون جدوى.

تشييع الملاكم الشاب

فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية، لوفاة اللاعب رامز حسام، ويتم تشييع جنازته ودفنه في مسقط رأسه بمحافظة القاهرة.

وشهد نادي السكك الحديدية بطنطا تلك الواقعة والتي جاءت خلال انطلاق بطولة الجمهورية للملاكمة، حيث أقيمت مباراة فاصلة بين الضحية وملاكم آخر وانتهت بخسارة الأول بالضربة القاضية يوم الخميس الماضي.

وتمكن رامز من الوقوف عقب إعلان خسارته، وسرعان ما سقط أرضا وتم نقله بسيارة إسعاف للمستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الأربعاء.

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