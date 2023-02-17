استدرجوها للجبل.. مقتل فتاة مصرية على يد شقيقها وعمها وابنه

تمكنت السلطات المصرية من كشف ملابسات العثور على جثمان فتاة مخنوقة وملقاة في منطقة جبلية بحلوان، فقد صرحت النيابة العامة في القاهرة، اليوم الجمعة، بدفن الجثمان بعد إيداع التقرير الطبي.

في التفاصيل، كشفت التحقيقات الأولية عن أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة فتاة ملقاة في منطقة جبلية بمدينة حلوان، وتبين أن الفتاة في العقد الثاني من عمرها، كما تبين من خلال المعاينة أن الفتاة بكامل ملابسها.

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جريمة شرف

وقالت إن مرتكب الواقعة شقيق الفتاة وعمه ونجل عمها بسبب حملها سفاحا من صديقها، فتخلصوا منها بقتلها خنقا وإلقائها في مدق جبلي بمنطقة حلوان.

وأكدت التحريات أن الفتاة تدعى زيناهم 21 سنة، ومقيمة بمدينة منفلوط، في محافظة أسيوط، حيث اكتشفت والدة الفتاة حملها سفاحا، فأخبرت شقيقها بالأمر.

أوهموها بالإجهاض

كما أضافت أن شقيق الفتاة اصطحبها منذ 10 أيام لمحافظة الجيزة وأقاما لدى عمهما، لإجراء عملية إجهاض لها، وعقب ذلك حضر عمها الآخر المقيم بمدينة حلوان بصحبة نجله وشقيقها، واصطحبوها بحجة إجراء عملية الإجهاض لها.

بعد ذلك، اصطحبوها جميعا داخل توك توك للمنطقة الجبلية محل العثور على الجثة، وقاموا بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.