مصر تطالب بوقف التدخلات الخارجية في ليبيا.. وخروج المرتزقة

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الجمعة، على ضرورة وقف "التدخلات الخارجية" في الشؤون الليبية وأهمية إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5).

ونقلت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن شكري قوله خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الرفيعة المستوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا إن بلاده ترفض أي "إملاءات خارجية" على الليبيين.

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كما أكد وزير الخارجية المصري على رفض بلاده لأي "تجاوز للمؤسسات الليبية، وفقا لمرجعية اتفاق الصخيرات"، في إشارة إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في عام 2015.

وأشار شكري إلى ما وصفه بتزايد حالة الإحباط لدى الليبيين "نتيجة تقاعس حكومة الوحدة منتهية الولاية عن الوفاء بالتزاماتها في إجراء الانتخابات في التوقيت المحدد".