مصر تطالب بوقف التدخلات الخارجية في ليبيا.. وخروج المرتزقة

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الجمعة، على ضرورة وقف "التدخلات الخارجية" في الشؤون الليبية وأهمية إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5).
ونقلت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن شكري قوله خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الرفيعة المستوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا إن بلاده ترفض أي "إملاءات خارجية" على الليبيين.
كما أكد وزير الخارجية المصري على رفض بلاده لأي "تجاوز للمؤسسات الليبية، وفقا لمرجعية اتفاق الصخيرات"، في إشارة إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في عام 2015.
وأشار شكري إلى ما وصفه بتزايد حالة الإحباط لدى الليبيين "نتيجة تقاعس حكومة الوحدة منتهية الولاية عن الوفاء بالتزاماتها في إجراء الانتخابات في التوقيت المحدد".
-
الأمم المتحدة: 143 شاحنة مساعدات عبرت إلى سورياعبرت حوالي 143 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى شمال غربي سوريا منذ 9 فبراير/شباط عبر معبري باب الهوى وباب السلامة على الحدود مع تركيا حتى مساء الخميس، ... سوريا
-
مركز الملك سلمان: الجسر الجوي مستمر لإغاثة سوريا وتركياأفاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "العربية" بأن شاحنات مساعدات دخلت اليوم الجمعة إلى شمال سوريا تضمنت خياما ومواد غذائية.وأضاف أن الجسر ... السعودية
-
جريمة تهز العراق.. فيديو يوثق خطف طفلتين قبل قتلهماوثقت لقطات مصورة اختطاف طفلتين بمركبة "توكتوك"، ومن ثم قتلهما شرق العاصمة بغداد، في جريمة هزت الشارع العراقي.فقد أظهر مقطع مصور لكاميرا مراقبة لحظة ... العراق