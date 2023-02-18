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القاتلة مع أمها
القاتلة مع أمها

تأييد إعدام قاتلة أمها بمساعدة صديقها في بورسعيد

دبي - العربية.نت
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أيدت محكمة جنايات بورسعيد في مصر، اليوم السبت، حكم إعدام نورهان خليل، المتهمة بقتل والدتها بمساعدة عشيقها في منزلها في حي الفيروز بمدينة بور فؤاد.

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المحكمة شهدت حضور أسرة نورهان خليل قاتلة والدتها في بورسعيد في المحافظة، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم على المتهمة التي تم إحالة أوراقها للمفتي خلال الجلسة الماضية.

إيداع عشيقها مؤسسة عقابية

وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز عمره 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

في نفس السباق، قضت محكمة جنايات الأحداث بمعاقبة الطفل بإيداعه مؤسسة عقابية "دور رعاية" بمحافظة القاهرة.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت في يناير الماضي، حكما بالإعدام بحق الفتاة.

حية جاحدة خائنة

ووصفت النيابة العامة الفتاة بأنها حية جاحدة خائنة لأسرتها، وأن الفاجعة هي هوان أم على ابنتها فقتلتها من أجل البقاء على علاقة منحرفة مع طفل يصغرها بأربع سنوات"، متسائلةً "كيف لفتاة هانت عليها أمها أن تقتلها بوحشية من أجل الجنس؟".

وأضافت النيابة أن المتهمة "غرّتها الشهوات" واتفقت على قتل أمها مع عشيقها، فقتلاها "بفُجر ووحشية".

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