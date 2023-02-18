قبيل النطق بالحكم.. خطيب قاتلة أمها في بورسعيد يفجر مفاجأة

في انقلاب على موقفه، أعلن الشاب المصري محمد القطان، خطيب نورهان خليل، قاتلة والدتها في بورسعيد، أنه سيذهب، اليوم السبت، إلى محكمة جنايات بورسعيد لحضور جلسة النطق بالحكم على خطيبته.

"اغتصبت عنوة"

وأرجع خطيب قاتلة والدتها تلك الخطوة إلى رغبته في دعم خطيبته، مضيفًا: "لقد جرى اغتصابها عنوة، وابتزازها من جارها حسين، كما أن حضوري بمثابة دعم لوالد خطيبتي وشقيقيها أحمد وآدم، لأنهم يستحقون كل الدعم في ذلك الوقت العصيب"، وفق ما نقلت مواقع مصرية.

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إلى هذا، أحال النائب العام المصري، نورهان خليل طالبة بكلية الآداب جامعة بورسعيد إلى محكمة الجنايات، كما أحال طفلا يدعى حسين - جارها - لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

النطق بالحكم

وحددت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت الموافق 18 فبراير، للنطق بالحكم في قضية قاتلة والدتها، بعدما أحالت أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية، بينما قضت محكمة جنايات الأحداث بمعاقبة الطفل بإيداعه مؤسسة عقابية.

قتل لطمس جريمة

وخلال التحقيقات، اعترفت الفتاة أنها ليست عذراء، فيما رجحت التحقيقات أن الأم ضبطت ابنتها في أحضان عشيقها، لذا قررا قتلها حتى لا يفضح أمرهما.