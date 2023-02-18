قتيل في انهيار عقار بالإسكندرية شمال مصر

لقي مسن مصرعه وأصيب آخر في انهيار عقار بالإسكندرية شمال مصر.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بانهيار عقار في منطقة القباري غرب الإسكندرية، وعلى الفور وصلت قوات الحماية المدنية إلى المكان، حيث تمكنت من انتشال شخصين من أسفل حطام العقار.

مادة اعلانية

وذكر مصدر أمني مسؤول لـ"العربية.نت" أن أحد الضحايا ويدعى أحمد عبد الحميد، 67 سنة، توفي أثناء تلقي العلاج فيما أصيب شخص آخر يدعى محمد إبراهيم، 48 سنة، وتم نقله إلى المستشفى.

وتبين أن العقار مكون من 3 طوابق وصادر له قرار إزالة.

تم اخطار النيابة التي تولت التحقيق.