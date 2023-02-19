بسبب شمعة.. حريق يلتهم كنيسة مصرية ويسفر عن إصابة شخصين

نشب حريق في كنيسة مصرية وأسفر عن إصابة شخصين والتهام محتويات الكنيسة.

وتلقت السلطات المصرية بلاغًا بنشوب حريق في كنيسة بقرية اسكر التابعة لمركز الصف بالجيزة جنوب البلاد .

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ودفعت السلطات بقوات الإطفاء التي سارعت بالوصول للكنيسة وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي الغرف والمنشآت.

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين باختناق وتم إسعافهما بمكان الحريق مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، فيما تم انتداب لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

من جانبها ذكرت مطرانية أطفيح، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية مضيفة أنه وبعد تفريغ الكاميرات تبين أنه نتج عن شمعة تركها أحد المصلين.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.