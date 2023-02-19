اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من أضار الحريق

بسبب شمعة.. حريق يلتهم كنيسة مصرية ويسفر عن إصابة شخصين

بعد تفريغ الكاميرات تبين أنه نتج عن شمعة تركها أحد المصلين

القاهرة - أشرف عبد الحميد 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نشب حريق في كنيسة مصرية وأسفر عن إصابة شخصين والتهام محتويات الكنيسة.

وتلقت السلطات المصرية بلاغًا بنشوب حريق في كنيسة بقرية اسكر التابعة لمركز الصف بالجيزة جنوب البلاد .

ودفعت السلطات بقوات الإطفاء التي سارعت بالوصول للكنيسة وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي الغرف والمنشآت.

بعد ضبط رؤوس حمير مذبوحة في محافظة مصرية.. الداخلية تحل اللغز  مصر بعد ضبط رؤوس حمير مذبوحة في محافظة مصرية.. الداخلية تحل اللغز 

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين باختناق وتم إسعافهما بمكان الحريق مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، فيما تم انتداب لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

من جانبها ذكرت مطرانية أطفيح، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية مضيفة أنه وبعد تفريغ الكاميرات تبين أنه نتج عن شمعة تركها أحد المصلين.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ردا على بيونغ يانغ.. مناورات مشتركة بين كوريا الجنوبية وأميركا ردا على بيونغ يانغ.. مناورات مشتركة بين كوريا الجنوبية وأميركا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط