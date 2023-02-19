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حمار تعبيرية

بعد ضبط رؤوس حمير مذبوحة في محافظة مصرية.. الداخلية تحل اللغز

اعترف المتهمان بشراء "الحمير" من الأسواق وذبحها داخل شقة بأحد العقارات

القاهرة - العربية.نت 
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بعد العثور على رؤوس حمير في محافظة مصرية في مشهد أثار الرعب، نجحت الأجهزة الأمنية في حل اللغز وكشف الملابسات.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل العثور على رؤوس من "الحمير" حديثة الذبح وعظام قديمة ملقاة داخل شكائر بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الأحد، أنه بتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما أحد الأشخاص ونجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، مضيفة أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من اللحوم والعظام زنتها 230 كيلو غراما، وكذلك الأدوات المستخدمة فى الواقعة، فضلا عن عدد من الكلاب مختلفة الأنواع.

وأشارت الوزارة إلى أنه بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأكدا قيامهما بشراء "الحمير" من الأسواق وذبحها داخل شقة بأحد العقارات واستخدامها فى إطعام الكلاب، وكذا تقطيعها وتجهيزها لبيعها إلى مربي الحيوانات.

وكان رواد التواصل قد تداولوا فيديو صادما لعدد من رؤوس الحمير ذبحت حديثًا في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية شمال القاهرة.

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وحذر المغردون من أن تكون تلك الحمير ربما قد ذبحت بهدف استغلال ارتفاع الأسعار وقيام البعض ببيعها للمواطنين، فيما تبين من خلال المقطع أن الحمير المذبوحة مسلوخة تماما، وربما تمت عملية الذبح للاستفادة من جلودها.

وأتت الواقعة لتعيد للأذهان وقائع مماثلة حدثت وتكررت كثيرا خلال الآونة الأخيرة في مصر، وأثارت المخاوف من انتشار عمليات الغش وبيع لحوم الحمير كبديل للحوم الماشية التي ارتفعت بوتيرة كبيرة بسبب تحرير سعر الصرف وتفاقم أزمة الأعلاف.

وتمكنت السلطات المصرية من ضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت في ذبح وسلخ الحمير وبيع لحومها في محافظات الفيوم والمنيا والبحيرة والغربية وسوهاج.

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