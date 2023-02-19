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لقطة من المقطع المصور

فيديو طريف لاحتفال نجوم مصريين بتخرج أبنائهم من الجامعة

هذه الدفعة شهدت تواجد عدد من الفنانين الشباب أبرزهم مايان السيد وأحمد داش وتيام مصطفى قمر

القاهرة - أحمد الريدي
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مرت السنوات سريعا، واحتفل عدد من نجوم الفن في مصر بتخرج أبنائهم من الجامعة الأميركية في القاهرة، لذلك حرصوا على توثيق هذه اللحظة.

ونشر الفنان المصري هاني رمزي مقطع فيديو يجمعه بمصطفى قمر والمخرج المصري رامي إمام نجل الزعيم عادل إمام، خلال تواجدهم في حفل تخرج أبنائهم من الجامعة الأميركية.

وظهر الثلاثي وهم يرددون نفس الجملة في توقيت واحد، حيث قالوا "احنا النهاردة بتتخرج عيالنا من الجامعة الأميركية.. مبروك لينا"، ليتابعوا بعدها الحديث مؤكدين أن أهم حدث بالنسبة إليهم أنهم لن يقوموا بدفع المصاريف الجامعية مرة أخرى، حيث قال كل واحد منهم "مش هندفع تاني".

الثلاثي حرص على التقاط الصور مع بعضهم بعضا وبصحبة أبنائهم، كما التقطوا العديد من الصور مع باقي الممثلين الشباب الذين تخرجوا هذا العام.

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ودفعة هذا العام شهدت تواجد عدد من الفنانين الشباب، أبرزهم مايان السيد وأحمد داش وتيام مصطفى قمر، الذين انتهوا من دراستهم معا.

هاني رمزي تلقى هو وزملاؤه العديد من التعليقات من قبل باقي الزملاء، للتهنئة بمناسبة تخرج أبنائهم، وكان من أبرز المعلقين فيفي عبده وبوسي شلبي وأحمد زاهر.

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