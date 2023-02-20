فيديو من كاميرا مراقبة لحريق كنيسة مصرية يكشف "الفاعل"

كشف فيديو من كاميرا مراقبة سبب اندلاع حريق التهم كنيسة مصرية وأصاب شخصين، أمس الأحد.

وأوضح الفيديو لحظة اندلاع الحريق، حيث اشتعلت النيران في قاعة الصلاة من خلال شمعة تركها أحد المصلين ثم امتدت لباقي القاعة والتهمت محتوياتها.

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وتلقت السلطات المصرية بلاغًا بنشوب حريق في كنيسة بقرية اسكر التابعة لمركز الصف بالجيزة جنوب البلاد.

ودفعت السلطات بقوات الإطفاء التي سارعت بالوصول للكنيسة وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي الغرف والمنشآت.

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين باختناق، وتم إسعافهما بمكان الحريق مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، فيما تم انتداب لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

من جانبها، ذكرت مطرانية أطفيح أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية، مضيفة أنه بعد تفريغ الكاميرات تبين أنه نتج عن شمعة تركها أحد المصلين فتسببت بالكارثة.