اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من شاطئ الإسكندرية - آيستوك

مخاوف من تسونامي في مصر.. ومعهد الفلك يرد

القاهرة - مايسة السروي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أثار انحسار مياه البحر في مصر وتحديدا في البحر المتوسط بالقرى من منطقة سيناء حالة من الهلع لدى الأهالي، حيث تداول رواد مواقع التواصل صوراً ومقاطع مصورة توثق "تراجع مياه البحر" في مناطق بمدينة العريش.

وأثارت الصور مخاوف لدى المواطنين من أن يكون ذلك الانحسار مقدمة لحدوث تسونامي مدمر.

انحسار مياه البحر يحدث ضجة بلبنان ومصر.. وخبراء يوضحون مصر البحر المتوسط انحسار مياه البحر يحدث ضجة بلبنان ومصر.. وخبراء يوضحون

في هذا الشأن، قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد الفلك في مصر لـ"العربية.نت" إنه لا صحة لانحسار مياه البحر عن بعض شواطئ البلاد بشكل ينبئ بحدوث تسونامي، مُوضحاً أن معدلات زيادة أو تراجع منسوب مياه البحر هي معدلات طبيعية تحدث في مثل هذا الوقت من الشهور العربية، وترتبط بالعلاقة ما بين القمر والأرض وظاهرة المد والجزر.

كما أضاف أن بعض المعدلات الخاصة بمنسوب المياه قد يحدث فيها انخفاض نسبي على مدار العام وتحديدا في شهري مارس ونوفمبر من كل عام، وأحيانا يحدث ارتفاع، وجميعها سواء في الارتفاع أو النقصان لا يتجاوز التغير في منسوب المياه مترا واحدا وهو معدل أمن ومسموح به.

من انحسار مياه البحر في مصر - من مواقع التواصل
من انحسار مياه البحر في مصر - من مواقع التواصل

وكشف أن هذا الأمر ليس له علاقة مطلقاً بحدوث تسونامي، مؤكدا أن محطات حركة المياه في البحار، رصدت حدوث انخفاض في منسوب المياه بتلك الشواطئ ولكن سيرتفع المنسوب مرة أخرى في موعد محدد بشكل طبيعي.

هذا وكانت وسائل إعلام عالمية قد تحدثت سابقاً عن انحسار مياه البحر في العديد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وسط مخاوف من أمواج تسونامي.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور "انحسار مياه البحر" في منطقة عدلون اللبنانية، وظهور تصدعات في صخور أحد الشواطئ، أثارت ضجة كبيرة في البلاد وهو ما حدث في شواطئ سيناء المصرية أيضاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الزلزال الجديد يفاقم الهلع وأزمة المعابر في سوريا الزلزال الجديد يفاقم الهلع وأزمة المعابر في سوريا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط