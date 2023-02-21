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الملاكم رامز حسام
الملاكم رامز حسام

وفاة ملاكم مصري بالضربة القاضية.. النيابة تكشف المستجدات

دبي - العربية.نت
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كشفت النيابة المصرية نتائج التحقيقات في واقعة وفاة الملاكم رامز حسام، نتيجة نزيف في المخ بعد تلقيه "ضربة قاضية" في نهائي بطولة الجمهورية للملاكمة.

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وقالت في بيان، أمس الاثنين، إنه جرى نقل اللاعب في 11 فبراير الجاري، إلى المستشفى، جراء إصابته بنزيف بالمخ، بحسب ما أفاد موقع "القاهرة 24".

اتهامات بالإهمال

وأضافت أنه جرى خلال التحقيقات سماع شهادة والد الملاكم الذي اتهم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة ومنظمي المباراة النهائية لبطولة الجمهورية في هذه الرياضة بالإهمال في عملهم والتقصير في معالجة ابنه.

في السياق نفسه، كانت النيابة العامة وجهت تكليفًا إلى مصلحة الطب الشرعي من أجل إجراء الصفة التشريحية على جثمان لاعب الملاكمة المتوفى؛ وذلك من أجل بيان السبب الحقيقي الذي أدى إلى وفاته، والذي تبين أنه تلقى إصابة رضية في الرأس نتج عنها إصابته بـ "نزيف في المخ" مما أدى ذلك إلى وفاته.

"قضاء وقدر"

وكان رئيس اتحاد الملاكمة، عبد العزيز غنيم، قد اعتبر في وقت سابق أن وفاة رامز قضاء وقدر بعد تعرضه لإغماء.

وشدد غنيم على أن الاتحاد المصري للملاكمة لم يدخر جهدا بوسعه لرعاية اللاعب، إذ تواصل مع الاتحاد الدولي لتجهيز طائرة خاصة لنقل حسام إلى الخارج إذا استدعى الأمر ذلك، مشيرًا إلى أن الأطباء أكدوا رفض سفر اللاعب إلى الخارج.

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