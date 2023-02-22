فيديو يثير الهلع في مصر.. "ديدان" تمرح في آيس كريم

فيديو صادم عرضه أحد المواطنين المصريين على صفحته على موقع فيسبوك وأثار هلعاً وفزعاً.

ونشر مواطن مصري يدعى زكي عبد الباسط فيديو لعبوة آيس كريم لشركة شهيرة تمرح فيها دودة عقب شرائها من فرع لأحد المولات التجارية الكبرى.

مادة اعلانية

"دودة تمرح"

وقال المواطن إنه اكتشف أن المنتج غير مجمد كما يجب، وكانت صدمته كبيرة عندما وجد دودة كبيرة تمرح في العبوة وتظهر أنها مخزنة بطريقة سيئة ولفترة طويلة.

اعتذار وتعهد

وأضاف أنه تواصل مع مسؤولي الشركة، وأرسل لهم فيديو العبوة والدودة، وقدموا له اعتذارا عما جرى، ووصفوا المشهد بأنه مقزز، مؤكدا أنهم تعهدوا بإيقاف التعامل مع المورد، خاصة أنهم يتعاملون معه لأول مرة مع رفع كافة منتجاته من الفروع.

كما أضاف أن مسؤولي المول التجاري تعهدوا بتشديد إجراءات الصحة والسلامة، والتأكد من صلاحية المكان للتخزين ومن سلامة ونظافة الفروع مع توقيع جزاءات على المسؤولين عن الفرع الذي حدثت به المشكلة.

الواقعة أثارت هلعا شديدا بين رواد التواصل الذين طالبوا بمحاسبة المورد والمسؤولين عن الشركة حرصًا على السلامة والصحة العامة وضمانا لتقديم منتجات غذائية تتمتع بالمواصفات اللازمة وتحافظ على صحة المواطنين.