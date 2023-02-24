3 هزات جديدة بمصر تدعم توقعات الهولندي.. ومعهد الفلك: ما يردده تنجيم

مازالت توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، تثير الجدل بل والرعب بتنبؤاته حول الزلازل التي تقع في دول العالم، إذ عاد من جديد ليحذر من زلزال في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، زاعمًا أنه لن يكون كارثيًا، لكن قد يصبح كذلك في بداية مارس، على حد قوله.

وصادفت توقعات العالم الهولندي الواقع، بعد وقوع زلزال في طاجيكستان على عمق 10 كيلومترات، وهو الأقوى في الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث نشر تنبؤ الهيئة التي يتبعها والذي جاء فيه قد يحدث نشاط زلزالي أقوى في الفترة من 20 إلى 22 فبراير تقريبًا، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في يوم 22.

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وزاد كذلك من صحة توقعات العالم الهولندي ما سجلته شبكات المحطة القومية لرصد الزلازل في مصر، حيث سجلت 3 هزات أرضية متتالية بالقرب من السويس، اليوم الجمعة، شعر بها سكان القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.

وذكرت أنه تم رصد 3 هزات أرضية بدرجات متفاوتة من القوة، كان آخرها بقوة 4.9 و4.5 درجة على مقياس ريختر شمال السويس، وسبقتها هزة أخرى بدرجة ضعيفة.

وكشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر لـ"العربية.نت" أن الزلزال والهزات الأرضية التي ضربت مصر مؤخرا واليوم طبيعية ولا علاقة لها بالأنشطة الزلزالية في دول مجاورة وفي العالم، مشيرا إلى أن هزات السويس التي وقعت فجر اليوم كانت في نطاقها الطبيعي والمتوقع.

وأضاف أن النشاط الزلزالي في مصر تتم متابعته وبدقة ورصده فور حدوثه وليس فيه ما يدعو للقلق أو الهلع لأن تأثيراته ضعيفة ومحدودة، مشيرا إلى أن ما يردده العالم الهولندي نوع من التنجيم، وهو منجم ذكي قام بدراسة الخريطة التي تحدث فيها الزلازل وحدد المناطق المجاورة لها والتي قد تتأثر بتبعاتها، وتحدث فيها هزات ثم قام بحصرها وإعلان توقعاته بحدوث زلازل فيها.

وأضاف أنه ليس هناك من يمكنه التنبؤ بحدوث زلازل، ولكن كما ذكرنا فإن العالم الهولندي يقوم بالتنجيم وتوقعاته وإن صادفت الواقع في عدة مناسبات بجانب زلزال تركيا وسوريا فهذا لا يعني وجود علم مسبق بحدوث زلزال أو التنبؤ وفق معلومات مؤكدة به.

وكشف مدير معهد الفلك أن مصر آمنة وتقع خارج أحزمة وأنشطة الزلازل، ولديها خريطة بالمناطق النشطة بالزلازل والتي يتم رصدها ومتابعتها وكشفها كل لحظة.