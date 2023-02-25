سقوط طائرة عسكرية مصرية ونجاة قائدها

شاهد خريطة الرعب الحمراء لعالم الزلازل الهولندي: هنا انتظروا الهزات الكبيرة

قبل يومين أطلق هوغربيتس تغريدة أثارت الكثير من الجدل وحذر من أنه قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري