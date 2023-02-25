اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
طائرة التدريب المصرية عقب تحطمها
طائرة تدريب مصرية تحطمت في وقت سابق (أرشيفية)

سقوط طائرة عسكرية مصرية ونجاة قائدها

حدث عطل فنى بطائرة تدريب مما أدى إلى سقوطها ونجاة قائدها دون إصابات

القاهرة - العربية.نت 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن المتحدث العسكرى المصري سقوط طائرة تدريب، أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية اليوم السبت.

وقال إنه فى إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للقوات الجوية اليوم حدث عطل فنى بطائرة تدريب، مما أدى إلى سقوطها ونجاة قائدها دون إصابات.

وأضاف متحدث باسم الجيش المصري أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المواطن السوداني رهينة حرب أوكرانيا.. لماذا؟ المواطن السوداني رهينة حرب أوكرانيا.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط