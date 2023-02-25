سقوط طائرة عسكرية مصرية ونجاة قائدها
حدث عطل فنى بطائرة تدريب مما أدى إلى سقوطها ونجاة قائدها دون إصابات
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أعلن المتحدث العسكرى المصري سقوط طائرة تدريب، أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية اليوم السبت.
وقال إنه فى إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للقوات الجوية اليوم حدث عطل فنى بطائرة تدريب، مما أدى إلى سقوطها ونجاة قائدها دون إصابات.
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وأضاف متحدث باسم الجيش المصري أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.
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