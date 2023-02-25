مسلحون يقتحمون مركزا للبريد بمصر ويسطون على مليون و400 ألف جنيه

في عملية شبيهة بمشهد من فيلم مافياوي هوليوودي، اقتحم 3 ملثمين مكتب بريد مدينة دمياط الجديدة في السادسة مساء أمس الخميس، واحتجزوا بقوة السلاح 3 موظفين كانوا ينهون أعمالهم قبل انتهاء مواعيد العمل، فقيّدوهم بالحبال واعتدوا عليهم، ثم استولوا على مليون و400 ألف جنيه، تعادل 46 ألفا من الدولارات، ولاذوا فرارا من المكان.

كل العملية التي غطتها وسائل إعلام محلية عدة بخبر موحد تقريبا، لأن مصدره الشرطة وحدها، استغرقت 7 دقائق، بدأت باقتحام المسلحين للمكتب المجاور تماما لقسم الشرطة، واعتدائهم على عنصر أمني كان فيه، ثم سيطرتهم على الموظفين الثلاثة، ومن بعدها انهمكوا بالسطو على المال الحرام.

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إلا أن أجهزة الأمن تعرفت على هوياتهم من مراجعتها لما صورته كاميرات للمراقبة الداخلية، ونرى فيديو أعلاه عن تواجدهم في المكتب، ثم تمكنت من القبض على واحد منهم، وبعده اعتقلت امرأة شاركت بالسطو أيضا، وفقا لما قرأت "العربية.نت" خبرها بموقع "القاهرة 24" الإخباري المحلي، والمضيف أن الشرطة اكتشفت أن واحدا من المسلحين هو من أقارب موظف يعمل في مكتب البريد نفسه. أما الثالث، فما زالت الشرطة تسعى لاعتقاله.

وذكر موقع "صدى البلد" جديدا ومختلفا عن عملية السطو السريعة، ملخصه أن شقيق زوجة مدير مكتب البريد "هو من دبر وخطط للسرقة" وأن واحدا من الملثمين قام بتقييد مدير الفرع وموظف آخر، وبمواجهة الاثنين، اعترف "شقيق زوجة مدير الفرع" بعلمه بتحركاته وحركة المبالغ المالية "دون علمه" ثم استعان بالآخرين لارتكاب الواقعة، وبعدها أرشدا على السلاح المستخدم (طبنجة صوت) والمبلغ المسروق، كما والسيارة المستخدمة بعملية السطو.