"بسبب خلاف أسري".. عائلة إيطالية قتلت شاباً مصرياً وأحرقته

أعلنت وزارة الخارجية المصرية القبض على الجناة في حادث قتل شاب مصري في إيطاليا.

وأعلن القطاع القنصلي بالوزارة السبت أن القنصلية العامة في ميلانو أفادت بأنه تم إلقاء القبض على الجناة في قضية الشاب محمد إبراهيم منصور.

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ووفقاً لنتائج التحقيقات، فقد تبين أن الدافع وراء عملية القتل هو خلافات شخصية بين المجني عليه وأسرة والدة طفلته الإيطالية. ويجري حالياً البحث عن المزيد من المشتبه في تورطهم في الجريمة.

وقبل أيام كانت الخارجية المصرية قد أعلنت أن قنصليتها في ميلانو تتابع ملابسات حادث العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة سيلافينا.



الشاب المصري محمد إبراهيم محمد إبراهيم

وكانت السلطات الإيطالية قد عثرت على جثة شاب مصري متفحمة داخل سيارته في منطقة ريفية بعد أن اختفى لأسبوعين كاملين.

وأعلن مسؤولون في الجالية المصرية بإيطاليا في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" أن السلطات عثرت على جثة الشاب المصري محمد إبراهيم، المقيم في سيلافيجنا، متفحمة داخل سيارته وبها آثار إطلاق نار.

وأكدوا أن الشاب الذي يبلغ من العمر 44 عاماً اختفى في 16 يناير الماضي، وبعد محاولات مضنية من البحث تم العثور على جثته داخل سيارته في ريف غامبولو على الحدود مع فيجيفانو.

واكتشفت السلطات أن الجثة بها طلق ناري، وأن الشاب تعرض للقتل بإطلاق الرصاص أولاً، ثم أشعل الجناة النيران في سيارته لإخفاء معالم الجثة والجريمة.