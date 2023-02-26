السيسي: "عملوا لي فيلم بصوتي إني حبيع قناة السويس"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر تواجه حربا شرسة من الشائعات تستهدف تشكيك المواطنين في بلادهم ومشروعات التنمية فيها.

"حجم الشائعات غير طبيعي"

وقال خلال افتتاح مشروعات في الإسماعيلية إن حجم الشائعات والافتراءات غير طبيعي وكان آخرها ما تردد أن "الدولة تفكر في بيع قناة السويس وأن هناك عرضا بذلك".

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كما أضاف: "إنهم جمعوا أحاديثي وصنعوا منها فيلمًا وبصوتي وبثوه على إني قلت على لساني إن الموضوع سيباع بتريليون دولار".

"مخطط لعزل سيناء عن مصر"

فيما أكد السيسي أن مخططات الإرهاب كانت تستهدف عزل سيناء وفصلها عن مصر، مضيفا أن أجهزة الدولة يجب أن تكون موجودة في سيناء بعد القضاء على الإرهاب، "وستتحرك وتبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية".

في السياق، أعلن الرئيس المصري أن الدولة تسعى إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان إلى 12% من خلال إنشاء المدن الجديدة، مشيرا إلى أن مساحة سيناء تبلغ حوالي 60 ألف كيلو متر مربع وهي تعادل المساحة التي يعيش عليها سكان مصر.

"صندوق قناة السويس"

وكانت مصر قد شهدت خلال الأسابيع الماضية حالة من الجدل الواسع صاحب اعتزام الحكومة المصرية تأسيس صندوق خاص لقناة السويس، وما تردد من أقاويل حول النية في بيع بعض أصول القناة.

وحسم السيسي الأمر في تصريحات سابقة وكشف أن الهدف من تأسيس الصندوق و إنشائه، هو أن إيراد القناة بلغ 220 مليار دولار منذ عام 1975 وحتى الآن، مشيرا إلى أنه لو تم استقطاع 10% من ذلك الإيراد ووضعه في صندوق فسيمكن استخدامه لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس والتطوير في القناة مثلما حدث في وزارات أخرى.