تعرف على مناطق النشاط الزلزالي في مصر

لا حديث في مصر يعلو على المخاوف من الزلازل بعد كارثة تركيا وسوريا، لدرجة أن منشورات غزت مواقع التواصل تفيد بوقوع زلزال أمس السبت، إلا أن المعهد القومي للبحوث الفلكية نفى وقوع أي هزات.
مناطق النشاط الزلزالي
إلى هذا، كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن مناطق النشاط الزلزالي في مصر: "المناطق المعروفة بالنشاط الزلزالي في مصر والتي يحدث فيها زلازل باستمرار هي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وهذه المناطق بعيدة عن السكان لذلك لا يشعر بها المواطنون".
وأضاف خلال مقابلة على فضائية "DMC" أن الزلازل تحدث بشكل يومي على وجه الأرض سواء في مصر أو خارج مصر.
80% لا يشعرون بالزلزال
كما أضاف "بعد زلزال تركيا أصبح التركيز أكثر مع الزلازل بسب حجم ضحايا الزلزال، مشيرا إلى أن 80% من الزلازل التي تحدث في مصر لا يشعر بها المواطنون.
وأوضح أن الزلزال الذي حدث في السويس لا يقارن بزلزال تركيا.
وكانت شبكات المحطة القومية لرصد الزلازل في مصر، قد سجلت يوم الجمعة 3 هزات أرضية متتالية، شعر بها سكان بعض المحافظات في القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية.
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