رأس مفصولة عن الجسد بجوار مدرسة.. هلع في مصر

تسببت رأس فتاة مفصولة عن جسدها ومتحللة، عثر عليها بجوار مدرسة في محافظة الأقصر جنوب مصر في إثارة الذعر والهلع بين الطلاب وأولياء الأمور.

ذعر وهلع

وفوجئ العديد من الأهالى والطلاب بمدرسة العديسات الإعدادية المشتركة بنجع علوان جنوب مدينة الأقصر برأس متحللة لفتاة بجوار المدرسة، فيما أصيب الطلاب بالذعر وتعرضت بعض الطالبات لحالات إغماء.

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وانتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ ونقل الرأس لجهات الاختصاص فيما تم تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان لضبط مرتكب الواقعة ومعرفة دوافعه.

"غير حقيقية"

تبين بعد الفحص من جانب مسؤولي الطب الشرعي، أن رأس الفتاة غير حقيقية وأنها صنعت بطريقة الفن التشكيلي.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الفاعل، وسبب إلقائه الرأس بجوار المدرسة لإثارة الذعر والفزع.