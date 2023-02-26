عمرو أديب بعد حبس مرتضى منصور: "أنا رافع ضده قضايا"

بعد حكم حبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لمدة شهر، علق الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "أنا واحد من الناس اللى قال كل شيء في وجه مرتضى منصور".

"الناس كانت وصلت لمرحلة اليأس"

وأضاف خلال برنامج "الحكاية"، على "إم بي سي مصر"، أن الناس كانت وصلت لمرحلة اليأس، وكان يتردد باستمرار أن عمر ما حد هيقرب من مرتضى منصور، وما حدث اليوم يقول للناس محدش على راسه ريشة.

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كما أضاف "لو فيه شيء يثلج صدر الجميع هو حبس مرتضى منصور، الجميع كان سأل مين ساند مرتضى منصور، واليوم اكتشفنا أنه لا يوجد أحد يسنده، ومرتضى منصور عليه قضايا كثيرة ومنها قضايا مرفوعة ضده مني، قائلا: "كل واحد لازم يحاسب على المشاريب".

سب وقذف الخطيب

وكانت محكمة النقض في مصر قد أيدت أمس السبت، الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ والحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.

كما رفضت المحكمة دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها منصور مدعيا فيها صدور حكمين متناقضين من المحكمة الاقتصادية ومحكمة جنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الأجهزة الأمنية قامت بترحيل رئيس الزمالك للسجن لتنفيذ فترة عقوبته.