انهيار عقار بمصر.. وانتشال جثة طفل وإنقاذ 4 أشخاص

انهار عقار في محافظة الإسكندرية شمال مصر وأسفر عن مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص.

وتلقت السلطات المصرية بلاغاً بانهيار عقار في حارة سلطان بمنطقة بحري بحي الجمرك، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث فرضت القوات طوقاً أمنياً حول العقار المنهار وتم فصل المرافق عنه ورفع الأنقاض للبحث عن الضحايا.

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وكشفت المعاينة الأولية أن العقار قديم ومكون من 4 طوابق، حيث انهارت أسقف الطابق الأخير حتى الأرضي.

من جانبها، تمكنت السلطات من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 5سنوات وانقاذ 4 آخرين بينهم مسن، فيما ما زال البحث جاريا عن ناجين.