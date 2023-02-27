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صورة لانهيار العقار من الفيديو
صورة لانهيار العقار من الفيديو

انهيار عقار بمصر.. وانتشال جثة طفل وإنقاذ 4 أشخاص

القاهرة -مايسة السروي 
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انهار عقار في محافظة الإسكندرية شمال مصر وأسفر عن مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص.

قتيل في انهيار عقار بالإسكندرية شمال مصر مصر قتيل في انهيار عقار بالإسكندرية شمال مصر

وتلقت السلطات المصرية بلاغاً بانهيار عقار في حارة سلطان بمنطقة بحري بحي الجمرك، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث فرضت القوات طوقاً أمنياً حول العقار المنهار وتم فصل المرافق عنه ورفع الأنقاض للبحث عن الضحايا.

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار قديم ومكون من 4 طوابق، حيث انهارت أسقف الطابق الأخير حتى الأرضي.

من جانبها، تمكنت السلطات من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 5سنوات وانقاذ 4 آخرين بينهم مسن، فيما ما زال البحث جاريا عن ناجين.

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