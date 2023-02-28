وفاة كمال الهلباوي المتحدث الأسبق لجماعة الإخوان

توفي مساء الثلاثاء الدكتور كمال الهلباوي القيادي والمتحدث الأسبق لجماعة الإخوان عن عمر 84 عامًا.

وشغل الهلباوي منصب المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان في الغرب، والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا.

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وأثار الهلباوي الجدل قبل سنوات، وذلك بعد ظهوره في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشاد فيه بإيران والخميني والمرشد الإيراني علي خامنئي.

وسرد الهلباوي خلال الفيديو إنجازات إيران - على حد زعمه - في ظل قيادة الخميني وخامنئي، مشيدا بالتطور الذي شهدته البلاد عقب الثورة الإسلامية في العام 1979، وواصفا الخميني بأنه الأستاذ الذي يتعلم منه طلابه، وأنهم، أي جماعة الإخوان، تعلموا منه كما تعلموا من مؤسس جماعتهم حسن البنا وسيد قطب.

ووصف الهلباوي خلال الفيديو خامنئي بالقائد الصابر، متمنياً أن تكون إيران نموذجا يحتذى به في كل شيء، في العدل وجمع السنة والشيعة، وحقوق الإنسان.