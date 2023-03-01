مصر.. طبيبة "مزيفة" تسوق لعملياتها الجراحية على "فيسبوك"

لجأت سيدة مصرية لوسائل التواصل الاجتماعي للترويج لعملها بصفة "طبيبة"، والقيام بعمليات للسيدات مقابل مبالغ مالية.

وبعد عمليات بحث، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من إلقاء القبض على السيدة لانتحالها صفة طبيبة بالقاهرة، وقيامها بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبلغ مالي. كما تمكنت العناصر الأمنية من ضبط أدوات تستخدمها في عملها.

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام "إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة" بانتحال صفة طبيبة بشرية وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية #الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة #المطرية بالقاهرة) بإنتحال صفة طبيبة بشرية وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية. pic.twitter.com/4ZVt7qiD7F — وزارة الداخلية (@moiegy) February 28, 2023

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكورة وأمكن ضبطها، وبحوزتها "2 هاتف محمول – عدد من الأدوات الطبية – مخدر موضعي"، وبمواجهتها أقرت بقيامها بانتحال صفة طبيبة بشرية وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لمزاولة نشاطها المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.