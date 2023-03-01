مقتل ضابط وإصابة عسكريين خلال إحباط عملية تهريب مخدرات بمصر
عناصر الجيش المصري نجحت في إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات كبيرة في جنوب سيناء أثناء مرور إحدى دوريات التمشيط
وضع القراءة
100% حجم الخط
أحبط الجيش المصري عملية تهريب شحنة مخدرات كبيرة بجنوب سيناء، معلناً مقتل ضابط وإصابة آخر وجندي خلال العملية.
وأعلن المتحدث العسكري المصري أن قوات حرس الحدود بجنوب سيناء نجحت في إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، وذلك أثناء مرور إحدى الدوريات التي تقوم بتنفيذ مهام التمشيط لعدد من المحاور والطرق.
مادة اعلانية
وأضاف أنه تم الاشتباه بإحدى العربات وخلال الاقتراب منها لفحصها تم إطلاق النيران تجاه الدورية مما أدى إلى التعامل معها مشيراً إلى أن الاشتباك أسفر عن مصرع أحد المهربين ومقتل ضابط وإصابة ضابط وجندي.
ولا تزال جهود القوات الأمنية المصرية تتواصل لتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد والقضاء على عمليات التهريب.
اقرأ أيضاً
-
طهران تطرد دبلوماسيين ألمانيين.. وبرلين: قرار تعسفي غير مبررألمانيا استدعت القائم بأعمال سفارة إيران لإبلاغه رفض برلين حكما بإعدام ألماني من أصل إيراني إيران
-
شاكيرا تقصف مجددا.. أغنيتي ضد بيكيه أفضل من طبيب نفسيشاكيرا.. دخلت الاستوديو في حالة نفسية معينة وغادرته في حالة أخرى الأخيرة
-
بعد مقتل متظاهر سوداني.. الأمم المتحدة تدعو لوقف الاستخدام المفرط للقوةأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الثلاثاء، مقتل متظاهر إثر إصابته بعيار ناري في الصدر العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية