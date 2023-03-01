هزات أرضية بمحافظات مصرية.. والفلك يرد: أعمال إنشائية

للمرة الثانية خلال أيام، تعرضت عدة محافظات مصرية لهزات أرضية قوية شعر بها عدد من السكان.

وأفاد شهود عيان لـ"العربية.نت" بوقوع عدة هزات أرضية قوية في العاصمة المصرية القاهرة وعدة محافظات أخرى، بينها الإسكندرية في تمام الساعة الرابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء.

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ومن جانبه نفى معهد البحوث الفلكية حدوث أي زلزال، وقال في بيان رسمي إنه تلقى عدة تقارير من مواطنين عن شعورهم باهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى، مضيفا أنه تم رصد اهتزازات ناجمة عن أعمال إنشائية في المنطقة من خلال محطات الشبكة القومية للزلازل، مردفا بالقول ومع ذلك لم تسجل المحطات أية زلازل في المنطقة.

وقال المعهد إنه لا يوجد داعٍ للقلق بشأن هذه الاهتزازات التي يمكن أن تكون ناجمة عن الأنشطة الإنشائية المجاورة، داعيا المسؤولين عن هذه الأعمال إلى توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة للأمان والسلامة.

وصباح الجمعة الماضية تعرضت العاصمة المصرية القاهرة وعدد من المحافظات لهزة شديدة وذلك بعد ساعات قليلة من 3 هزات وقعت صباحاً وكان مركزها منطقة السويس شرق البلاد.

لا وجود لنشاط زلزالي

وأفاد شهود عيان وقتها لـ"العربية.نت" بأن الهزة كانت قوية وأدت لاهتزاز المباني والمنشآت بقوة كبيرة.

وإزاء ذلك قال الدكتور جاد القاضي مدير معهد الفلك إنه بالرغم من ورود بعض الاتصالات بالشعور بهزة أرضية فإن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل لم تسجل أي زلازل.

وأضاف لـ"العربية.نت" أن "شعور المواطنين بأي اهتزازات قد تكون نتيجة أعمال إنشاءات قريبة منهم، وليس لها علاقة بأي نشاط زلزالي.