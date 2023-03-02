استولت على الملايين.. "هوج بول" نهبت مئات المصريين

خلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت كالنار في الهشيم أنباء عن تعرض المئات من المصريين لعمليات نصب من منصة تدعى "Hoogpool" للاستثمار والأرباح، تهدف إلى الاستثمار وتعدين العملات الرقمية، بعد أن زعمت أنه يمكن لأي شخص الربح من الأموال عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر.

آلاف المشتركين وملايين الدولارات

ووصل عدد المشتركين المصريين في تلك المنصة الذين اشتروا آلات من التطبيق إلى 600 ألف مشترك.

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فيما بلغت الأرباح اليومية، التي حصل عليها جميع المشتركين، إلى تجميع التطبيق مبلغا ضخما، بلغ 600 مليون دولار.

لكن قبل ساعات قليلة استغاث المئات من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يشتكون سرقة مبالغ مالية كبيرة - لم يتم حصرها حتى اللحظة، زاعمين أنهم وقعوا ضحية للنصب بالاستثمار من قبل تلك المنصة، كما أنهم لا يعرفون الطريقة المناسبة لاسترداد هذه المبالغ مرة أخرى.

وبالبحث عن شركة Hoogpool وجد أنها أنشأت حسابا على موقع فيسبوك يحمل اسم "منصة Hoogpool للاستثمار والأرباح"، داعية في أحد المنشورات المستخدمين للحصول على مبلغ يتراوح من 150 إلى 2000 جنيه مصري في اليوم.

رواتب خيالية

كما وعدت بالحصول على راتب شهري يتراوح من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه في حالة الانضمام والعمل في الشركة ضمن طاقم موظفيها، و وضعت عدة صور لمبنى الشركة المزعومة والذي يحمل لوغو الاسم الخاص بها Hoogpool.

كذلك نشرت عددا من العمليات الناجحة لبعض عملائها الذين قاموا بالاستثمار كنوع من الوفاء بالوعد وتحويل مبالغ مالية لحساباتهم.

فيما أظهرت منشورات أخرى للصفحة عددا من الشهادات التي تدعي حصول الشركة على شهادات مهنية في مجال تعدين البيتكوين.

وادعت تأجير عدد من الماكينات والآلات الخاصة بتعدين البيتكوين، وعرضت على المستخدمين الاستثمار في مثل هذه الماكينات مع عدد من الخيارات للأرباح حيث توفر خيارات تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولارا، مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيها مصريا في اليوم وحتى 300 جنيه.

كما أفادت بأنها توفر رابطا للتسجيل للدخول على الموقع الخاص بها والذي يتطلب البيانات الشخصية الخاصة بك للتسجيل ثم تأكيد رقم الهاتف من خلال رسالة ثم إدخال كود التحقق. ووعدت بالحصول على أرباح بالدولار من خلال سحب الأموال من خلال عدد من النقاط التي تقوم باستبدالها، حيث تستبدل كل 100 نقطة بدولار واحد، حيث يأتي مبلغ السحب في فترة تتراوح من يوم لـ 3 أيام.

في حين لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الشركة أو من السلطات الرسمية حول تلك المزاعم أو الاتهامات التي سيقت خلال الفترة الماضية.

يذكر أن "Hoogpool" ظهرت في شهر أغسطس الماضي، وأتاحت موقعا إلكترونيا، يسمي هوج بول"www.hoggpool.com"، وهو تطبيق على "سوق بلاي مصر"، كان يحمل اسم Hogg، وله رخصة سجل تجاري مصري.