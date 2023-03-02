تباع بـ 160 جنيهاً.. شاهد لحوم أحصنة تشغل المصريين
المواطن الأجنبي الجنسية قام بذبح حصانين لبيع لحومهما للناس مستغلا ارتفاع الأسعار
وسط الارتفاع الهائل الذي تشهده أسعار اللحوم حالياً في مصر، أقبل أهالي مدينة المنصورة على شراء لحوم بسعر زهيد يقوم ببيعها مواطن أجنبي بقرية برق العز، ليتبين بعد ذلك أنها لحم خيول.
واستغل هذا المواطن ارتفاع أسعار اللحوم واستطاع أن يجذب الناس إليه، حيث كان يبيع الكيلو بـ 160 جنيها فقط، وهو يباع في الأسواق بما بين 220- 250 جنيها.
فيما تمكنت مباحث التموين من ضبط الرجل الذي يحمل الجنسية الباكستانية، في قرية برق العز التابعة لدائرة مركز المنصورة، وتبين أنه ذبح حصانين لبيعهما لأهالي القرية بسعر 160 جنيها للكيلو الواحد.
وعلى الفور تم تكليف فريق العمل بالتواصل مع الجهات المختصة، وتم التواصل بالطب البيطري والانتقال مباشرة للموقع وتم التحفظ على اللحوم بواسطة الجهات المختصة.
يشار إلى أن الحادث أثار حالة من الهلع بين الأهالي بعد الإقبال الذي شهدته تلك اللحوم بسبب سعرها المقبول.
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