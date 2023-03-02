من أسرة واحدة.. غرق 6 مصريين أثناء الاستحمام

انتشلت قوات الحماية المدنية في مصر، 6 جثث من داخل بئر على الطريق الصحراوي الشرقي، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى المشرحة.

وأسفر الحادث الذي شهدته محافظة قنا جنوب مصر عن مقتل، عبد الرحمن مختار صياد (22 عاما) وتامر حسني محمد فرغلي (16 عاما) وحازم احمد محمد فرغلي (15عاما) وعبد الرحمن علي محمد فرغلي (15 عاما) ويوسف احمد رفيق (14 عاما) ومصطفى هاشم بدر فرغلي (15 عاما).

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"من عائلة واحدة"

وكشفت التحريات الأولية أنهم عمال زراعة من عائلة واحدة ويقيمون بمحافظة أسيوط.

استحمام داخل حوض

وأوضحت التحريات، أن الضحايا، كانوا يستحمون داخل حوض المياه في المزرعة، بعد انتهاء عملهم، وغرقوا داخل الحوض، والذي يبلغ عمقه 7 أمتار.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.