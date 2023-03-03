حشرات غريبة تغزو محافظة مصرية.. وتثير الفزع

انتشرت بشكل كبير حشرات غريبة على الطرق السريعة بمحافظة ساحلية مصرية، وأثارت الذعر والفزع بين المارة وقادة السيارات.

وقال سكان وشهود عيان من محافظة مرسى مطروح شمال مصر لـ"العربية.نت" إنهم فوجئوا بحشرات غريبة كبيرة الحجم تشبه الجراد تغزو الطرق السريعة في المحافظة.

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"الرعاش الكبير"

وأكدوا أن هذه الحشرات الطائرة انتشرت في عدة مدن وبأحجام مختلفة ومتفاوتة.

من جانبهم، قال مسؤولون في مديرية الزراعة بالمحافظة إنهم تلقوا بلاغات عديدة من المواطنين بظهور هذه الحشرات وانتشارها.

وأوضحوا أن هذه الحشرة تسمى "الرعاش الكبير" وتعيش في الصحراء وتظهر وتنتشر مع ارتفاع درجات الحرارة مؤكدين أنها ليست خطرة على الصحة العامة.

الهاموش يهاجم الإسكندرية

وكانت أسراب هائلة من حشرة تشبه البعوض قد هاجمت السيارات في محافظة الإسكندرية المجاورة لمطروح الأسبوع الماضي، ما أدى لتعريض المواطنين وقادة هذه السيارات للخطر.

وفوجئ قادة السيارات بأسراب من هذه الحشرات تهاجم الزجاج الأمامي لسياراتهم وتحجب الرؤية عنهم كما هاجمت المرايا العاكسة وحجبت عنهم رؤية السيارات المجاورة.

قد تسبب حوادث قاتلة

فيما كشف الدكتور مصطفى سليمان، أستاذ علم الحشرات الطبية بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية لـ"العربية.نت" أن الحشرات هي "الهاموش" وتنمو في البرك والمستنقعات وتتكاثر بصورة كبيرة وبالآلاف وتسمى في بعض المناطق بالدودة الدموية لأن لونها يشبه لون الدم.

وأضاف أن أسراب الهاموش تتجه وبسرعة كبيرة للطرق السريعة، حيث تنجذب نحو أضواء السيارات المبهرة خاصة بعد تحسن حالة الطقس، مشيرا إلى أن خطورته تكمن في أنه يلتصق بزجاج السيارات ويحجب الرؤية ما قد يعرضها لحوادث قاتلة.