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من المضبوطات في المركز

طبيب مزيف جديد.. يجري عمليات لزراعة الشعر في مصر

القاهرة - العربية.نت
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في واقعة جديدة، تمكنت السلطات المصرية من ضبط طبيب مزيف يدير مركزاً لزراعة الشعر في مدينة المنصورة شمال القاهرة ويجري عمليات الزراعة به.

تحمل شهادة تجارة.. ضبط طبيبة تجميل مزيفة في مصر مصر تحمل شهادة تجارة.. ضبط طبيبة تجميل مزيفة في مصر

في التفاصيل وردت معلومات للسلطات تفيد بوجود مركز طبي لعلاج الأمراض الجلدية وزراعة الشعر في نطاق حي شرق مدينة المنصورة، تتم إدارته دون ترخيص من قبل عدد من الشباب، أحدهم حاصل على دبلوم في التجارة.

أجهزة وأدوية وغرف لعلاج المرضى

وبمداهمة المركز تبين وجود أجهزة لعمليات زراعة الشعر وأدوية وغرف لعلاج المرضى.

من المضبوطات في المركز
من المضبوطات في المركز

فيما تمكنت السلطات من ضبط القائمين على إدارة المركز، حيث اتضح أنهم ليسوا أطباء وأحدهم حاصل على دبلوم تجارة وآخر فني تمريض، بالإضافة لبعض الطلبة.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة شريف مكين أن إدارة العلاج الحر أغلقت المركز بعد تأكدها من عدم وجود ترخيص له وغياب الإشراف الطبي والاشتراطات الطبية اللازمة.

من المضبوطات في المركز
من المضبوطات في المركز

واقعات سابقة

أتى ذلك بعد ضبط السلطات سابقاً طبيب مزيف ظل يعالج المرضى بعدة مستشفيات حكومية طوال 5 سنوات بمدينة نجع حمادي وفرشوط بمحافظة قنا جنوب البلاد، حيث تبين أنه يعالج النساء، ويقوم بكتابة وصفات طبية لهن.

كما تبين أن الطبيب المزيف البالغ 34 عاماً تخرج في كلية الآداب - قسم جغرافيا، وبدأ ممارسة الطب من العام 2017، وكان يحمل بطاقة طالب بكلية طب جامعة عين شمس منتحلاً اسم حماده. خ.

وفي واقعات أخرى، ضبطت السلطات موظفا انتحل صفة طبيب أسنان، وقام بعمليات خلع وتركيب وحشو لمرضى في مدينة المحلة بالغربية شمال البلاد.

كذلك ألقت القبض، قبلها بشهور على ميكانيكي انتحل صفة طبيب ويدير مركزاً للعلاج الطبيعي بمحافظة الشرقية.

فيما حبست صاحب مركز للعلاج الطبيعي أطلق على نفسه لقب "سمكري البني آدمين" بتهم تزوير هويته الشخصية وممارسته لمهنة العلاج الطبيعي بدون ترخيص.

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