بينهم 13 أجنبياً.. عناصر "هوج بول" في قبضة الأمن المصري

بعد الترقب الشديد في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على منصة "Hoogpool" للاستثمار والأرباح التي راح ضحيتها عشرات المصريين.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت وزارة الداخلية من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة "الإجرامية"، القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه، وهم 29 شخصاً، 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، اتخذوا 2 فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

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محافظ إلكترونية وعملات مشفرة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 95 هاتفا محمولا، 3367 خط هاتف محمول، 9 أجهزة مودم رسائل جماعية، 7 حواسيب، 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها، 3 سيارات، إضافة لعملات محلية وأجنبية بلغت حوالي 600 ألف جنيه، و41 بطاقة ائتمانية لبنوك في الخارج.

فيما اعترفوا عند مواجهتهم بتكوينهم تشكيلا عصابيا استهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (88 محفظة) والتي يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمني وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين".

كما أقروا أنهم أغلقوا التطبيق بعد الاستيلاء على تلك الأموال، وكانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض فى إطار استكمال نشاطهم الإجرامي.

إلى ذلك جارٍ حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.





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نصب بدعوى الاستثمار

يذكر أن عدداً من المواطنين المصريين كانوا أبلغوا قبل أيام بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق "Hoggpool" على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه.

إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجماليها نحو 19 مليون جنيه.