كاميرا توثق جريمة بشعة.. مصري يغافل جاره ويقتله بفأس أمام والدته

وثقت كاميرا مراقبة جريمة بشعة، فقد أقدم شاب مصري على قتل جاره المحامي حين غافله في أثناء جلوسه على كرسي وانهال عليه ضربا بفأس، ليلقى مصرعه في الحال أمام والدته.

كواليس الجريمة

في التفاصيل، كشف بيان مديرية أمن الفيوم عن أسباب الجريمة وكواليسها الصادمة، حيث أقدم شاب على قتل جاره في عزبة الغريب التابعة لقرية الإعلام دائرة مركز شرطة الفيوم.

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تدخل لمنع ضرب والدة المتهم

بدورها، انتقلت الأجهزة المعنية لفحص البلاغ، وأسفرت جهود فريق البحث عن أن المجني عليه يُدعى "سيد خلف" محامٍ، وتدخل لمنع الشاب من ضرب والدة المتهم، ما أثار حفيظته وأن المجني عليه كان يجلس أمام المنزل، وخرج المتهم من خلفه ممسكًا بفأس وانهال على رأسه بطريقة بشعة ما تسبب في وفاته في الحال.

90 ثانية من الضرب المتواصل

ووثَّقت كاميرا مراقبة في الشارع، 90 ثانية من الاعتداء المتواصل بالفأس على رأس المجني عليه.

إلى هذا، حُرر عن الواقعة المحضر القانوني اللازم للعرض على جهات التحقيق المختصة لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.