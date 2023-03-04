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كلب من نوع بيت بول (شترستوك تعبيرية)
كلب من نوع بيتبول (شترستوك تعبيرية)

كلب مذيعة مصرية يفترس جارها.. وحالته الصحية حرجة

القاهرة- أحمد الريدي
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حادثة مؤسفة شهدتها مدينة السادس من أكتوبر، كشفت عن تفاصيلها هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، وتداولها الجميع بكثافة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

فقد أكدت هند سعيد صالح عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أن زوج إحدى صديقاتها وهو محمد محب الماوي الذي يعمل مديراً لأحد البنوك تعرض لحادث بشع.

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وأوضحت أن كلباً تملكه الإعلامية أميرة شنب التي اشتهرت في مصر عبر تقديم برامج الطبخ، وتقدم حاليا برنامج يحمل اسم "أميرة في المطبخ"، قد هاجمه.

وأضافت أن الكلب من نوعية "بيتبول" المحظور استيراده دولياً، مشيرة إلى أنه كان دائماً ما يزعج جارها.

هجوم شرس

وبدأت القصة عندما قرر الجار أن يذهب إلى منزلها ويطلب منها السيطرة على الكلب، لكن بمجرد أن فُتح الباب، خرج الكلب مسرعاً وهاجمه.

إلى ذلك، كشفت تعرض الجار إلى إصابات خطرة وقطع نافذ في الأوتار والأعصاب، حيث قرر الأطباء إجراء جراحة نقل أعصاب من القدم إلى الذراع.

غيبوبة

لكن ما حدث بعد دخوله إلى غرفة العمليات هو توقف القلب لمدة 30 دقيقة كاملة، قبل أن يعود إليه بعد الصدمات الكهربائية، إلا أنه دخل في غيبوبة ولم يستعد وعيه حتى الآن، حيث تم تأجيل الجراحة لأجل غير مسمى.

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