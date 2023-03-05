تأجيل محاكمة "أنوش" صاحبة الفيديوهات الإباحية أسبوعين

قررت المحكمة الاقتصادية في مصر اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة "أنوش" صاحبة الفيديوهات الإباحية والفاضحة على "يوتيوب" إلى جلسة 18 مارس المقبل للاطلاع من جانب دفاع المتهمة.



وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمة نبوية جمعة زهران الشهيرة بـ "أنوش" بتهمة الفسق والفجور وتكليف الجهات المختصة بسرعة البحث عن متهمين آخرين هاربين وسرعة إعلانهما.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة صاحبة قناة يوميات على اليوتيوب للمحاكمة، بتهمة نشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.



وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أن المتهمة تعمّدت إظهار مفاتنها وأجزاء من جسدها عارية لزيادة نسب المشاهدة وزيادة المكسب من تلك الفيديوهات المخالفة لمعايير المجتمع والآداب والأخلاق العامة بالمخالفة للقانون.

مادة اعلانية

الروتين اليومي

وقالت المتهمة في التحقيقات إنها اضطرت للتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة برعاية وتأسيس القنوات على يوتيوب لتقديم محتوى بعنوان "الروتين اليومي"، يتضمن مشاهد من حياة السيدات اليومية داخل المطبخ وخلال تنظيف المنزل ، مضيفة أنها سعت للحصول على مشاهدات عالية تستطيع من خلالها حصد أرباح مالية تساعدها على تدبير نفقات منزلها ورعاية أبنائها، خاصة أنها مطلقة وبلا عائل أو مورد رزق.



وقالت السيدة إن الفيديوهات التي كانت تنشرها في البداية لم تتمكن من حصد المشاهدات المطلوبة لتحقيق أرباح مالية، وبعد لجوئها لتقديم المحتوى بأسلوب الإغراء، بدأت المشاهدات تحقق أرقاماً مرتفعة وتجني معها السيدة مبالغ كبيرة يتم اقتسامها مناصفة بينها وبين الشركة الراعية لقناتها.

محتوى مشجع على الرذيلة

ومن قبل كشف أشرف فرحات المحامي ومقدم البلاغ ضد صاحبة القناة لـ"العربية.نت" أنه تقدم بالبلاغ بعد أن كان قد تلقى، باعتباره مؤسس "حملة تطهير المجتمع"، فيديوهات تقدمها المتهمة على قناتها على يوتيوب تتضمن محتوى جنسيا صريحا ومشجعا على الرذيلة والفسق.

وأضاف أن الفيديوهات كانت مسيئة لعادات وتقاليد المجتمع، وتخالف نص القانون رقم 185 لسنة 2018 الذي يمنع ويجرم إساءة استخدام مواقع التواصل أو استغلالها لهدم مبادئ وتقاليد وقيم الأسرة المصرية وانتهاك الخصوصية.