العراق
خلال زيارة رسمية بمصر.. السيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي
يعقد مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين
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يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يقوم بزيارة لمصر.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.
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وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أنه "جرت، في مطار القاهرة الدولي، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يزور العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق عدة ساعات".
ومن المنتظر أن يجري السوداني مباحثات رسمية مع كبار المسؤولين المصريين.
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