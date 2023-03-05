اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من لقاء رئيسي وزراء مصر مصطفى متولي والعراق محمد شياع السوداني
العراق

خلال زيارة رسمية بمصر.. السيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي

يعقد مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يقوم بزيارة لمصر.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أنه "جرت، في مطار القاهرة الدولي، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يزور العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق عدة ساعات".

ومن المنتظر أن يجري السوداني مباحثات رسمية مع كبار المسؤولين المصريين.

رئيس وزراء العراق: نرفض الاعتداءات الإيرانية والتركية العراق خاص رئيس وزراء العراق: نرفض الاعتداءات الإيرانية والتركية
"سرقة القرن" التي هزت العراق.. توقيف 4 مسؤولين كبار! العراق "سرقة القرن" التي هزت العراق.. توقيف 4 مسؤولين كبار!
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوتين يوقع قانونا بحظر استخدام الكلمات الأجنبية في اللغة الروسية بوتين يوقع قانونا بحظر استخدام الكلمات الأجنبية في اللغة الروسية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط