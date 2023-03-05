قضية كلب المذيعة المصرية تتفاعل.. وزوجة الضحية تكشف جديداً

تطورات متلاحقة تشهدها أزمة الكلب المفترس، الذي تملكه الإعلامية المصرية أميرة شنب، وهاجم قبل أيام أحد الجيران قبل أن يتم نقله إلى إحدى المستشفيات ودخوله في غيبوبة بعد توقف قلبه.
فقد كشفت زوجة الضحية إيمان عبد المحسن ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر" تفاصيل جديدة.
وروت تفاصيل الواقعة التي حدثت حينما كان الكلب في حديقة المنزل هاجم زوجها الذي كان عائداً بصحبة نجله من الخارج.
وأوضحت أن نجلها أسرع لإيقاظ ابن الإعلامية أميرة شنب، الذي تمكن في النهاية من تخليص الضحية من هجوم الكلب، وذهب إلى المستشفى لكنه دخل في غيبوبة بعد توقف قلبه لـ 30 دقيقة كاملة.
كذلك كشفت الزوجة عن حالته الصحية، مشيرة إلى أن فصله عن أجهزة التنفس الصناعي أمر مستحيل ما يصعب نقله من المستشفى.
النيابة تحقق
إلى ذلك، ناشدت متخذي القرار في مصر أن يضعوا شروطاً خاصة بتربية الكلاب وخاصة الأنواع المفترسة، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث مع زوجها.
من جانبها، أعلنت الداخلية المصرية اتخذت الإجراءات القانونية فور تلقيها البلاغ حيث تولت النيابة العامة التحقيق.
وتم الإعلان في البرنامج عن التحفظ على الكلب لحين عرضه على لجنة من الطب البيطري، وكذلك تم التحفظ على مالكه لحين انتهاء التحقيقات.
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