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مصر.. جنوح سفينة حاويات خلال عبورها القناة ومحاولات لتعويمها

رئيس هيئة قناة السويس: دفعنا بأربع قاطرات للتعامل مع جنوح سفينة الحاويات MSC ISTANBUL

القاهرة -العربية.نت 
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أعلنت هيئة قناة السويس، جنوح سفينة حاويات خلال عبورها القناة وبدء محاولات تعويمها.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة دفعت بأربع قاطرات للتعامل مع جنوح سفينة الحاويات MSC ISTANBUL وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال، مؤكدا عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ وعبور جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد.

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وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربع قاطرات لتعويم السفينة شملت كلا من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنا، والقاطرات مساعد 1 ومساعد 2 والقاطرة مساعد 5، ومن المقرر انضمام القاطرة بركة 1 للمشاركة في أعمال التعويم.

وأكد ربيع انتظام حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية، مشيرا إلى أن الهيئة تمتلك خبرات الإنقاذ وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

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