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تمثال شبيه لأبي الهول بجوار معبد أثري جنوب مصر

اكتشاف تمثال شبيه بـ"أبي الهول" في جوار معبد أثري جنوب مصر

تم العثور على تمثال على هيئة أبي الهول من الحجر الجيري يمثل أحد الأباطرة الرومان

القاهرة - أشرف عبد الحميد
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في كشف جديد، عثرت بعثة أثرية مصرية على تمثال جديد في جنوب البلاد يشبه تماماً تمثال أبي الهول الموجود بجوار أهرامات الجيزة.
وأعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن البعثة الأثرية المصرية من جامعة عين شمس نجحت فى الكشف عن بقايا مقصورة من الحجر الجيري ترجع إلى العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة الواقعة شرق معبد دندرة بمحافظة قنا، والتي شيد بها معبد للإله حورس في العصر الروماني.

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وأوضح الدكتور ممدوح الدماطي رئيس البعثة أن بقايا المقصورة عبارة عن منصة مكونة من مستويين ذات أساس وأرضيات منحدرة، عثر بداخلها على حوض لتخزين المياه من الطوب الأحمر المغطى بالملاط ذي دَرَج، ويمكن تأريخه إلى العصر البيزنطي.

وأضاف أنه أثناء أعمال تنظيف الحوض تم العثور على تمثال على هيئة أبو الهول من الحجر الجيري يمثل أحد الأباطرة الرومان، مرتدياً غطاء الرأس المعروف بالنمس وتعلو جبهته حية الكوبري، مشيراً إلى أن الفحص المبدئي لوجه التمثال يشير إلى أنه من المرجح أن يكون للإمبراطور كلاوديوس.

ووصف الدماطي التمثال بالرائع الجمال حيث إن وجهه يتميز بملامح ملكية مصورة بدقة وتظهر ابتسامة خفيفة على شفاهه التي يوجد على طرفيها غمازتين، كما تظهر بقايا اللون الأصفر والأحمر على وجهه، كما تم العثور على لوحة من العصر الروماني مكتوبة بالهيروغليفي والديموطيقي أسفل التمثال.

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وذكر أن البعثة ستستمر في أعمال الحفائر بمنطقة معبد حورس شرق معبد دندرة وأمام بوابة إيزيس للكشف عن الطريق الذي يربط بينهما.

يذكر أن البعثة كانت قد بدأت أعمال الحفائر في منتصف فبراير الماضي، حيث قامت بعمل مسح راداري للقاعات الأوزيرية بمعبد دندرة، ومسح مغناطيسي ورادري بالمنطقة الواقعة شرق السور المحيط بالمعبد أمام بوابة إيزيس بمعرفة فريق من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

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