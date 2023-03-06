شاهد تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. استغرق 4 ساعات

نشرت هيئة قناة السويس فيديو للحظات تعويم السفينة الجانحة بالممر الملاحي أمس الأحد.

وكشف الفيديو قيام القاطرات التابعة للهيئة بالتعامل مع السفينة وتعويمها، واستئناف عبورها بقناة السويس مرة أخرى.

مادة اعلانية

وأكد جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، أن تعويم السفينة التى يبلغ طولها 400 متر، وغاطس 15 مترا تحت سطح المياه، استغرق نحو 4 ساعات، وتم تأمين جميع السفن بالمجرى الملاحي، مؤكدا أن هذه السفن كانت تحمل حاويات بحمولة 163 ألف طن بضائع.

وأوضح أن مكان جنوح السفينة كان بعيدا عن حادث جنوح السفينة إيفرغيفن التي جنحت في العام 2021، موضحا أنه كان هناك 8 سفن خلف السفينة الجانحة.

وقالت الهيئة في بيان إن مركز مراقبة الملاحة الرئيسي تلقى إخطارا بجنوح سفينة حاويات في الكيلو متر 78 ترقيم قناة، مؤكدة أنه تم الدفع على الفور بأربعة قاطرات لتعويم السفينة شملت كل من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن و القاطرات مساعد 1 ومساعد 2 والقاطرة مساعد 5، وانضمام القاطرة بركة 1 للمشاركة في أعمال التعويم.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة دفعت بأربع قاطرات للتعامل مع وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال، مؤكدا عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ وعبور جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد.

وأكد ربيع انتظام حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية ، مشيرا إلى أن الهيئة تمتلك خبرات الإنقاذ وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

وفي يناير الماضي جنحت السفينة "جلوري" القادمة من تركيا والمتجهة للصين في الممر الملاحي للقناة أثر عطل مفاجئ أصاب محركاتها وتعاملت الهيئة معها حتى تم تعويمها واستانفت عبورها.

وأكد جورج صفوت، المتحدث باسم الهيئة، في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" جاهزية الهيئة للتعامل مع حالات الطوارئ واستغلالها لخبرات تراكمت على مدار 153 عاماً من عمر قناة السويس في التعامل مع السن الجانجة والمواقف الطارئة.

ونجحت مصر في مارس من العام 2021 في تعويم سفينة الحاويات البنمية التي جنجت في الممر الملاحي واستمرت لمدة أسبوع كامل وعطلت المسار الملاحي للقناة .