مصر.. قتيلان و15 مصاباً إثر انحراف قطار عن القضبان

لقي شخصان حتفهما وأصيب 15 آخرون في حادث انحراف قطار عن القضبان، مساء الثلاثاء، واصطدامه بجزء من الرصيف في محطة قطار مدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية المصرية، وفق وزارة الصحة.

أتى ذلك فيما كان القطار في طريقه من العاصمة القاهرة إلى مدينة منوف بمحافظة المنوفية، حسب ما أفاد مصدران أمنيان بمديرية أمن محافظة القليوبية لرويترز.

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وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبرا الخيمة ومستشفى قليوب لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

تفاصيل الحادث

إلى ذلك، كشفت الهيئة القومية لسكك الحديد تفاصيل عن الحادث.

وقالت إنه "في تمام الساعة السابعة والثلث وأثناء دخول قطار 557 -3027 ركاب شبرا-منوف-كفر الزيات على سكة النفادي بمحطة قليوب لمقابلة قطار 550، تجاوز السائق السيمافور المغلق واستمر بالمسير، مما أدى لدخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية، ونتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان".

كما أضافت أنه على الفور وجه وزير النقل كامل الوزير رئيس هيئة السكك الحديدية وكافة قيادات الهيئة بالتوجه إلى مكان الحادث والدفع بكافة معدات الرفع للموقع، والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات.