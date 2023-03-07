غرق مركب في النيل بمصر.. والبحث عن مفقودين بينهم طفلان

تعرض مركب صيد للغرق في النيل بمحافظة أسوان جنوب مصر بسبب موجة الطقس السيئ ما أدى لفقدان 6 كانوا على متنه بينهم طفلان.

البحث عن مفقودين

وتلقت السلطات المصرية بلاغًا بغرق وفقدان 6 أشخاص عقب تعرض مركب كانوا يستقلونه فى مياه النيل أمام قرية أبوهور في أسوان للغرق، فيما لا زالت الضفادع البشرية تواصل البحث عن الغرقى رغم ظروف الطقس الصعبة.

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وكشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تلقت بلاغا بوقوع حادث غرق المركب فى النيل حيث كان يستقله 7 أشخاص بالقرب من مرسى أبو هور بمركز نصر النوبة، وتم انتشال شخص، وهو على قيد الحياة، فيما يتم تكثيف البحث لانتشال الـ 6 أشخاص بينهم طفلان.

سوء الأحوال الجوية

كما أوضح أن المركب تعرض للغرق نتيجة موجة الطقس المتقلب وسوء الأحوال الجوية ووجود رياح سريعة محملة بالأتربة، موجها بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً، وأيضاً ببحيرة ناصر، وميناء السد العالي، والتحذير عبر إدارة المرور بالتنبية على المركبات والسيارات بالحد من الحركة على الطرق السريعة نتيجة انعدام الرؤية الأفقية والعاصفة الترابية.

إلى ذلك أكد مصدر أمني لـ"العربية.نت" أن المفقودين في الحادث تترواح أعمارهم ما بين 30و36 عاما فيما يبلغ عمر الطفلين 3و5 سنوات ، مشيرا إلى أن جهود البحث ما زالت مستمرة لانتشال جثامين الضحايا.