جديد "كلب المذيعة" في مصر.. سبب غريب وراء افتراسه جارها

بعدما أثارت قضية انقضاض كلب عائد للمذيعة المصرية أميرة شنب، على جارها في منطقة الشيخ زايد، ضجة في مصر خلال الأيام الماضية، إثر دخول الأخير في غيبوبة، قررت الجهات المختصة نقل الكلب إلى مركز للتأهيل.

وكشف محمود فادي خبير التأهيل الذي تسلم الكلب لـ"العربية.نت" إن ما تردد مؤخراً لجهة أن هذا الكلب عنيف وعدواني غير صحيح، مضيفا أنه ربما تم التعامل معه خلال تربيته بطريقة خاطئة، خاصة أن المشكلة ليست في سلالة الكلب بل في التربية.

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تعامل خاص

كما أضاف أن الكلب مهما كان نوعه، يحتاج لتعامل خاص، ومالكه مسؤول بلا شك عن تصرفاته، وكان يفترض أن يعرف سبب اقتنائه، وهل هو للحراسة أم لا، مشيرا إلى أن الكلب يحتاج للتدريب.

كذلك رجح أن يكون الكلب تعرض لسلوك جعله يتوحش ويفترس جاره.

وكان خبراء أوضحوا سابقا لـ"العربية.نت" أن كلب البيتبول من أقوى سلالات الكلاب في العالم، وأكثرها شراسة، وهو نتاج هجين بين عدد قليل من السلالات المختلفة، مضيفين أنه يتميز بالرأس ذي الشكل المربع وله ألوان عديدة.

كما أوضحوا أن البيتبول يعد من الكلاب القتالية ويشبه الأسد في شراسته وقوته، ويمكن أن يهاجم الحيوانات الأخرى.

يشار إلى أن النيابة العامة في مصر كانت أمرت قبل أيام بحبس زوج أميرة شنب لاتهامه بالإهمال، وترك الكلب دون قيد أو تكميم.

لاسيما بعد أن بينت التحقيقات أن الكلب كان دائم التعدي على الجيران بعد قفزه من أعلى سور الحديقة.