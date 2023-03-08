سامح شكري: ممارسات إثيوبيا تشكل خطرا على مصر

شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، على أنه يجب صياغة رؤية مشتركة تمنع محاولات "العبث" بأمن الدول العربية، مشيرا إلى أن استمرار الممارسات حول سد النهضة يمكن أن يشكل "خطرا كبيرا" على مصر.

وأضاف شكري في كلمة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالعاصمة المصرية القاهرة أن "العلاقات العربية مع الدول المجاورة يجب أن تكون قائمة على عدم التدخل".

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هدنة اليمن

وأعرب عن قلقه من عدم تجديد هدنة اليمن.

فيما رحب باعتماد التعديل الدستوري الثالث عشر في ليبيا من جانب مجلسي النواب والدولة.

ودعا إلى استكمال المسار نحو إجراء الانتخابات في ليبيا، مشددا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية وخروج المرتزقة من البلاد.

إقامة دولة فلسطينية

أتت كلمة شكري بمناسبة استلام مصر رئاسة أعمال الدورة 159 لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مجددا تمسك مصر بالسلام الشامل العادل الذي لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967".

وأضاف وزير الخارجية المصري "نسعى لتسوية الأزمة في سوريا في أقرب الآجال".

ممارسات إثيوبيا تشكل خطرا

أما فيما يخص أزمة سد النهضة، حذر من تأثير استمرار إثيوبيا في عملية ملء وتشغيل السد "دون اتفاق قانوني ملزم"، مؤكدا أن استمرار هذه الممارسات يمكن أن يشكل "خطرا كبيرا" على مصر.

من جانبه أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن المنطقة بحاجة شديدة إلى "آلية عربية مشتركة للتعامل مع الكوارث".

تحد خطير

ومن جانبه، أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن المنطقة بحاجة شديدة إلى "آلية عربية مشتركة للتعامل مع الكوارث".

أما عن التطورات في الأراضي الفلسطينية، فقد اتهم أبو الغيط الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو بأنها "تشجع ثقافة الإفلات من العقاب وتسعى إلى إشعال حرب دينية".

وأضاف أن القضية الفلسطينية تواجه ما اعتبره "تحديا خطيرا"، بوجود حكومة يمينية تمسك بزمام السلطة في إسرائيل.