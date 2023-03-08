"اتق الله في ابنتي".. "قايمة" تشغل المصريين

فيما لا تزال "قائمة المنقولات الزوجية" تشغل المصريين خاصة مع التزايد المستمر للأسعار، تفاجأ عريس من محافظة الإسكندرية أثناء عقد قرانه على عروس بجملة كتبها والدها في تلك "القايمة".

"من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا".. فبتلك الجملة لخص والد العروس إنجي عصام كل ما يريده من عريس ابنته كريم المنياوي، وطلب الإمضاء عليها بدلا من "القايمة" التي تحتوي كل منقولات منزل الزوجية.

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وأعرب العريس عن تفاجئه بما شاهده في قائمة المنقولات الزوجية، موضحاً في تصريح لـ"العربية.نت" أن عائلة العروس مشهود لها بحسن الخلق.

وأشار المنياوي إلى أنه كان ذاهباً لأهل العروس قبيل عقد القران بأيام قليلة للتوقيع على قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، إلا أنه فوجئ بما هو مدون بـ"القايمة".

وحول موقف والد العروس، أوضح المنياوي أنه سيظل ديناً في عنقه، وسيرعى زوجته بما يرضي الله.

ردود أفعال متباينة

وقد لاقت قائمة المنقولات تلك ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات بين مؤيد ومعارض.

فالبعض اعتبرها انتقاصا من حق العروس، ولا يحق للأب أن يفعل ذلك، بينما اعتبرها آخرون نوعا من التيسير وظن الخير.

وحول التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد المنياوي عدم تأثره على الإطلاق من تلك التعليقات، لافتاً إلى أنه وزوجته يمضيان قدماً في حياتهما حسبما خططا لها، فهما يدرسان ماجستير في التخطيط والتنمية المستدامة في معهد التخطيط القومي رغم أنها ليسانس آداب وهو حاصل على بكالوريوس هندسه.

"القايمة"

يشار إلى أن "القايمة" أو قائمة المنقولات الزوجية، هي عرف شائع في المجتمع المصري، ويقوم على أن تدون المرأة في "لائحة" ما تشتريه هي أو عائلتها أو زوجها من مقتنيات وأثاث لمنزل الزوجية، على أن يوقع الزوج على هذه القائمة كوثيقة أنه ملزم بردها إذا طُلب منه ذلك.

كما تعتبر عقداً من عقود الأمانة، الذي قد يعاقب القانون المصري الزوج على خرقه بالسجن وجواز فرض الغرامة، ويكون توصيف التهمة "تبديد منقولات زوجية"، وتصل عقوبة ذلك إلى الحبس 3 سنوات.