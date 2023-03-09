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بوتين السيسي سوتشي
بوتين والسيسي في مقابلة سابقة

السيسي وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وأزمة الغذاء

الرئيسان شددا على أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها على نحو يحقق مصالح شعوبها

قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
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أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، الخميس، على أهمية تعزيز الأمن الغذائي خاصة للدول المتضررة في إفريقيا، والتي تأثرت أكثر من غيرها جراء الأحداث العالمية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، على فيسبوك إن السيسي وبوتين تحدثا هاتفيا حول سبل التغلب على الأزمات العالمية الراهنة لاسيما في مجال الغذاء.

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وأضاف أن الرئيسين ناقشا "آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وشددا على أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها على نحو يحقق مصالح شعوبها".

وأوضح فهمي أن الاتصال جرى بمناسبة مرور 80 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن الرئيسين بحثا سبل تعزيز أطر التعاون بين البلدين خاصة من خلال المشروعات التنموية المشتركة.

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