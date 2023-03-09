خلف قتلى وجرحى.. حريق هائل يلتهم داراً للمسنين بمصر

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون إثر نشوب حريق هائل بدار للمسنين بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وبدأت الواقعة بتلقي أجهزة الأمن إخطارا بالحريق، وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء للسيطرة عليه ومحاصرته ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة زينهم والمصابين إلى المستشفى.

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ويجري رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة حالياً، تحرياتهم لكشف ملابسات مصرع 3 سيدات ومسن، وإصابة 4 آخرين في الحريق، كما تم التحفظ على أصحاب دار المسنين ليتم التحقيق معهم.

كما يقوم رجال المباحث بمديرية الأمن بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.